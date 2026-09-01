Fackling efter processtörning på Borouge International – Därför hördes ett utblås

En processtörning på Borouge Internationals anläggning LD5 i Stenungsund gjorde att produktionen stoppades under tisdagen. I samband med stoppet hördes ett utblås som varade i omkring 30 sekunder.

Text: Mikael Berglund Dela

Det var i samband med processtörningen som det kortare utblåset hördes från industriområdet.

När fabriken tas ur drift sker också fackling.

Facklingen är en del av säkerhetssystemet och används för att på ett kontrollerat sätt ta hand om gaser i samband med driftstörningar och stopp.

Enligt informationen från industrin föreligger ingen fara för allmänheten.

Även Perstorp facklar

NYHETERsto kunde tidigare under förmiddagen informera om att även Perstorp Oxo facklar efter ett planerat driftstopp. Inte heller här föreligger någon fara för allmänheten .

Mer driftinformation från industrin i Stenungsund finns på NYHETERsto.