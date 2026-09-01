Vattnet stängs av i delar av Stora Höga i eftermiddag

Boende i delar av Stora Höga blir utan vatten från klockan 16 på tisdagen på grund av underhållsarbete på vattennätet. Arbetet väntas pågå under större delen av natten.
Vattnet stängs av på Lilla Vägen, Stora Vägen, Mellanvägen, Västervägen, Skogsvägen, Barkvägen och Ruths Väg.
Arbetet startar klockan 16.00 den 1 september och beräknas vara klart omkring klockan 07.00 på onsdagsmorgonen den 2 september.
En vattentank kommer att finnas vid gräsplanen intill Musslans Förskola.
Vattnet kan bli missfärgat
Efter ledningsarbeten kan vattnet tillfälligt bli missfärgat. Det beror vanligtvis på att järnavlagringar i ledningarna lossnar.
Missfärgningen brukar försvinna om man spolar en stund i kranen. Vattnet är inte hälsofarligt på grund av missfärgningen.
Vattnet kan också bli mjölkaktigt om luft kommit in i ledningarna under arbetet. Om vattnet får stå en stund blir det normalt klart igen.
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https://nyhetersto.se/2026/09/01/vattnet-stangs-av-i-delar-av-stora-hoga-i-eftermiddag/