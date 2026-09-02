Akut vattenläcka på Klädesholmen

En akut vattenläcka har upptäckts vid Postliden på Klädesholmen. Reparationsarbetet ska påbörjas inom kort.
Boende i det berörda området uppmanas att tappa upp vatten omgående innan arbetet startar.
Någon prognos för när läckan kan vara åtgärdad finns ännu inte.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/09/02/akut-vattenlacka-pa-kladesholmen/