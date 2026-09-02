Akut vattenläcka på Klädesholmen

TjörnVatten
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En akut vattenläcka har upptäckts vid Postliden på Klädesholmen. Reparationsarbetet ska påbörjas inom kort.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 2 september 2026 15:30
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Boende i det berörda området uppmanas att tappa upp vatten omgående innan arbetet startar.

Någon prognos för när läckan kan vara åtgärdad finns ännu inte.

Kartan visar området som berörs. Karta: Tjörns kommun.
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