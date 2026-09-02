Fick pengar på kontot – Döms för penningtvättsbrott

En man i 20-årsåldern från STO-området döms för penningtvättsbrott efter att pengar från ett bedrägeri förts in på hans bankkonto och därefter förts vidare.

Händelsen inträffade i november 2024. Totalt handlade det om 5 895 kronor som en kvinna blivit av med genom ett bedrägeri. Pengarna sattes in på mannens konto och försvann därefter genom banköverföringar.

Mannen förnekade brott och uppgav att han hjälpt en kompis utan att ställa några frågor och inte förstått att pengarna kom från brott.

Uddevalla tingsrätt anser att sättet pengarna hanterades på var så anmärkningsvärt att mannen måste ha förstått att det fanns en risk att de kom från brott. Han döms därför för penningtvättsbrott.

Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter på totalt 5 600 kronor. Han ska även betala tillbaka 5 895 kronor i skadestånd till kvinnan.