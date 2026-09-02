Räddningstjänsten till Hallenskolan efter automatlarm

Räddningstjänsten är på plats på till Hallenskolan efter att ett automatiskt larm i NO-salen har utlöst.
Larmet kom strax efter klockan 10.
Det finns i nuläget inga uppgifter om någon händelse på platsen. Larmet har gått automatiskt och något samtal från skolan har inte kommit in.
-Det är ett automatiskt larm i NO-salen som utlöst, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.
Räddningstjänsten åkte fram för kontroll. Inga andra blåljusresurser är larmade och det finns ingen fara för allmänheten.
På plats kunde man konstatera att det handlade om gasol i en ledning som utlöst larmet. Gasen var redan avstängd när man kom fram.
Räddningstjänsten kontrollerade platsen, men fick inget utslag på sina instrument och kunde inte heller känna någon gasdoft.
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https://nyhetersto.se/2026/09/02/just-nu-raddningstjansten-till-hallenskolan-efter-larm/