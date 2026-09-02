Slog och hotade granne efter lapp om störning – Döms till fängelse

En man i 50-årsåldern döms till två månaders fängelse efter att ha slagit och hotat en granne i Stenungsunds kommun. Bakgrunden var en lapp om störningar från en närliggande lägenhet.

Händelsen inträffade i Stenungsund i augusti 2024.

Grannen hade lämnat en lapp där han bad om att rökning och musik på nätterna skulle upphöra. Dagen efter sökte mannen upp grannen och konfronterade honom om lappen.

Enligt tingsrätten slog mannen grannen i ansiktet så att han föll bakåt. Därefter uttalade mannen ett hot med innebörden att han skulle slå ihjäl grannen nästa gång om han lade sig i igen.

Mannen förnekade brott och uppgav att han endast hade puttat grannen. Uddevalla tingsrätt anser däremot att grannens berättelse får stöd av bland annat vittnen, fotografier och journalanteckningar.

Mannen döms för misshandel och olaga hot till två månaders fängelse. Han ska även betala 13 550 kronor i skadestånd till grannen.