Strömmen tillbaka efter avbrott i centrala Stenungsund

StenungsundStröm - El

Strömmen är åter tillbaka i centrala Stenungsund efter ett kortare men omfattande strömavbrott.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 2 september 2026 10:46 | Uppdaterad: 2 september 2026 10:53
LOKAL ANNONS

Avbrottet varade i omkring tio minuter och berörde bland annat Strandvägen, Strandplan, ICA Kvantum och flera andra verksamheter i området.

Under avbrottet stoppade band annat ICA Kvantum kunder från att gå in i butiken.

Strömmen är nu åter och verksamheterna kan återgå till normal drift.

Betydligt större område var drabbat än kartan hos Vattenfall visade. Vid klockan 10:45 var strömmen åter.
🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Top