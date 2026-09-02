Strömmen tillbaka efter avbrott i centrala Stenungsund

Strömmen är åter tillbaka i centrala Stenungsund efter ett kortare men omfattande strömavbrott.
Avbrottet varade i omkring tio minuter och berörde bland annat Strandvägen, Strandplan, ICA Kvantum och flera andra verksamheter i området.
Under avbrottet stoppade band annat ICA Kvantum kunder från att gå in i butiken.
Strömmen är nu åter och verksamheterna kan återgå till normal drift.
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https://nyhetersto.se/2026/09/02/strommen-tillbaka-efter-avbrott-i-centrala-stenungsund/