20 Stenungsundsbor söks till Västtrafiks vintercykling

Västtrafik söker deltagare till årets upplaga av Vintercyklist. I Stenungsund finns 20 platser för personer som vill byta bilresor mot cykling under vintern.

Text: Mikael Berglund Dela

Projektet genomförs tillsammans med åtta kommuner i Västra Götaland och Halland. Anmälan öppnar idag, den 4 september och deltagarna ska cykla under perioden 1 december 2026 till 28 februari 2027.

Totalt finns 235 platser, varav 20 i Stenungsund.

De som antas till projektet får dubbdäck, hjälp med däckbyte och en reflexväst. Tanken är att göra det enklare och tryggare att fortsätta cykla även när det blir kallt, mörkt och halt.

Västtrafik uppger att syftet är att få fler att upptäcka cykeln som ett alternativ till bilen även under vinterhalvåret. Tidigare erfarenheter från projektet visar enligt Västtrafik att nästan 80 procent av deltagarna fortsätter att cykla vintertid även efter att projektet avslutats.

Anmälan är öppen fram till 27 september.