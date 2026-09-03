Arbetsplatsolycka i Ellös – Man förd till sjukhus

En man skadades vid en arbetsplatsolycka i Ellös på Orust under torsdagsförmiddagen. Mannen ska ha fallit i samband med arbete och skadat armen.
Larmet kom klockan 10.57.
-Mannen ska ha lossat en trailer och då ramlar ret på EU-pallar, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.
Ambulans larmades ut och mannen, som är i 40-årsåldern fördes från platsen för kontroll och vård.
Polisen har enligt rutin varit på plats för dokumentation och tar uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande arbetsplatsolycka.
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https://nyhetersto.se/2026/09/03/arbetsplatsolycka-i-ellos-man-ford-till-sjukhus/