Kommunen uppmanar fastighetsägare att kontrollera VA-anläggningar

OrustVatten

Orust kommun uppmanar fastighetsägare i centrala Henån att kontrollera sina VA-anläggningar efter att en kraftig ökning av flödet i spillvattennätet har upptäckts.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 3 september 2026 16:19
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Det ökade flödet kan enligt kommunen tyda på att det finns ett läckage inne i någon fastighet. Fastighetsägare i det berörda området uppmanas därför att kontrollera sina anläggningar.

Kommunen rekommenderar att man särskilt ser över vattenmätare och rördragningar, pumpar och brunnar samt är uppmärksam på tecken på läckage eller onormalt hög vattenförbrukning.

Området som berörs. Karta: Orust kommun.
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