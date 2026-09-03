Nytt bedrägeriupplägg i Västsverige – Polisen varnar

Bedragare använder ett nytt tillvägagångssätt för att lura till sig smycken, bankkort och andra värdesaker. På en vecka har ett tiotal fullbordade fall och ytterligare fem försök anmälts i Västsverige.

Text: Mikael Berglund Dela

Upplägget börjar med att offret blir uppringt av någon som påstår sig komma från ett biluthyrningsföretag. Samtalet handlar om en påstådd hyrbil som inte har lämnats tillbaka. Därefter kopplas personen vidare till någon som utger sig för att vara polis eller säkerhetspolis.

Offret uppmanas sedan att lämna ifrån sig smycken, bankkort eller andra värdesaker. I flera av de fullbordade fallen har bedragarna därefter kommit hem till personen och hämtat föremålen.

Polisen arbetar nu med att stoppa den pågående brottsserien och uppmanar samtidigt allmänheten att vara extra vaksam. Bedragare kan även utge sig för att komma från exempelvis en bank, betalningstjänst eller inkassoföretag.

Polisens råd

Lägg på luren om du är osäker på vem som ringer. Logga aldrig in med BankID på uppmaning av någon som ringer och lämna aldrig ut koder, bankkort eller legitimation.

Släpp inte heller in okända personer i hemmet och lämna aldrig över guld, kontanter eller andra värdesaker. Polisen åker inte hem till personer för att hämta bankkort eller andra värdeföremål.

Vid ett pågående bedrägeriförsök ska 112 ringas. I andra fall kontaktas polisen på 114 14.