Under natten har polisen genomfört riktade trafikkontroller inom området. Syftet har varit att upptäcka brottslighet som kan kopplas till trafiken.
Kontrollerna har bland annat fokus på rattfylleri, narkotikabrott och annan brottslighet som kan upptäckas i trafikmiljön.
– En kontroll kan exempelvis leda till att narkotikapåverkade förare, efterlysta personer eller stöldgods upptäcks, skriver Polisen Södra Fyrbodal i sociala medier.
Det finns i nuläget inga uppgifter om att nattens kontroller ska ha lett till några rapporterade ingripanden eller brottsmisstankar.
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https://nyhetersto.se/2026/09/03/polisen-genomforde-riktade-trafikkontroller-under-natten/