Riktade trafikkontroller under natten

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Foto: Polismyndigheten/Facebook

Under natten har polisen genomfört riktade trafikkontroller inom området. Syftet har varit att upptäcka brottslighet som kan kopplas till trafiken.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 3 september 2026 10:52 | Uppdaterad: 3 september 2026 11:04
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Kontrollerna har bland annat fokus på rattfylleri, narkotikabrott och annan brottslighet som kan upptäckas i trafikmiljön.

– En kontroll kan exempelvis leda till att narkotikapåverkade förare, efterlysta personer eller stöldgods upptäcks, skriver Polisen Södra Fyrbodal i sociala medier.

Det finns i nuläget inga uppgifter om att nattens kontroller ska ha lett till några rapporterade ingripanden eller brottsmisstankar.

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