Tjörns ishall invigs efter ombyggnaden

Efter flera års renovering och utbyggnad är det dags för en ny milstolpe för Tjörns ishall i Rönnäng. På lördag bjuds allmänheten in till invigning med uppvisningar, musik, rundvandringar och möjlighet att själv ge sig ut på den nya isen.

Text: Mikael Berglund Dela

Invigningen hålls lördagen den 5 september mellan klockan 11 och 14. Tjörns kommun arrangerar dagen tillsammans med Rönnängs IK och Tjörns konståkningsklubb.

Flera års arbete med ishallen

Ishallen har under flera år genomgått en omfattande renovering och utbyggnad. Bland annat har nya omklädningsrum tillkommit och under sommaren har ytterligare en viktig etapp genomförts med byte av både sarg och kylanläggning. Det tidigare kylsystemet hade varit instabilt och vid flera tillfällen påverkat föreningarnas verksamhet.

Även entrén har fått ett nytt utseende och kommunen beskriver arbetet som en satsning för att skapa bättre förutsättningar för både föreningslivet och allmänheten.

Ishallens historia har också fått ett nytt kapitel på senare år. Kommunen hade hyrt anläggningen och ansvarat för den löpande driften sedan 2018. Våren 2025 tog Tjörns kommun formellt över ägandet från Stiftelsen Tjörns ishall för att säkra den fortsatta renoveringen och ishallens framtid.

Arbetena har fortsatt under 2026 och nu är det alltså dags att visa upp resultatet för Tjörnborna.

Invigning med uppvisningar och fri åkning

Firandet börjar redan innan dörrarna öppnar klockan 11, då Kulturskolans drill- och pompomgrupp tillsammans med DJ står för underhållningen utanför den nya entrén.

Därefter väntar invigningstal, uppvisningar med Rönnängs IK och Tjörns konståkningsklubb, fanfar och traditionsenlig bandklippning.

Från klockan 12.15 får besökarna själva möjlighet att testa isen under allmänhetens åkning. För den som hellre vill hålla sig vid sidan av rinken arrangeras rundturer i de nya lokalerna. Det blir även en minimässa där bland andra föreningarna, RF-SISU, Kulturskolan Delta och Turistbyrån finns på plats.

Program lördag 5 september

Före 11.00: Musik samt Kulturskolans drill- och pompomgrupp utanför entrén

11.00: Dörrarna öppnas – invigningstal, uppvisningar, fanfar och bandklippning

12.15–14.00: Allmänhetens åkning

12.15 och 13.00: Rundturer i de nya lokalerna

Under dagen: Minimässa och fika