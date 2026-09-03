Tjörns ishall invigs efter ombyggnaden

Efter flera års renovering och utbyggnad är det dags för en ny milstolpe för Tjörns ishall i Rönnäng. På lördag bjuds allmänheten in till invigning med uppvisningar, musik, rundvandringar och möjlighet att själv ge sig ut på den nya isen.
Invigningen hålls lördagen den 5 september mellan klockan 11 och 14. Tjörns kommun arrangerar dagen tillsammans med Rönnängs IK och Tjörns konståkningsklubb.
Flera års arbete med ishallen
Ishallen har under flera år genomgått en omfattande renovering och utbyggnad. Bland annat har nya omklädningsrum tillkommit och under sommaren har ytterligare en viktig etapp genomförts med byte av både sarg och kylanläggning. Det tidigare kylsystemet hade varit instabilt och vid flera tillfällen påverkat föreningarnas verksamhet.
Även entrén har fått ett nytt utseende och kommunen beskriver arbetet som en satsning för att skapa bättre förutsättningar för både föreningslivet och allmänheten.
Ishallens historia har också fått ett nytt kapitel på senare år. Kommunen hade hyrt anläggningen och ansvarat för den löpande driften sedan 2018. Våren 2025 tog Tjörns kommun formellt över ägandet från Stiftelsen Tjörns ishall för att säkra den fortsatta renoveringen och ishallens framtid.
Arbetena har fortsatt under 2026 och nu är det alltså dags att visa upp resultatet för Tjörnborna.
Invigning med uppvisningar och fri åkning
Firandet börjar redan innan dörrarna öppnar klockan 11, då Kulturskolans drill- och pompomgrupp tillsammans med DJ står för underhållningen utanför den nya entrén.
Därefter väntar invigningstal, uppvisningar med Rönnängs IK och Tjörns konståkningsklubb, fanfar och traditionsenlig bandklippning.
Från klockan 12.15 får besökarna själva möjlighet att testa isen under allmänhetens åkning. För den som hellre vill hålla sig vid sidan av rinken arrangeras rundturer i de nya lokalerna. Det blir även en minimässa där bland andra föreningarna, RF-SISU, Kulturskolan Delta och Turistbyrån finns på plats.
Program lördag 5 september
Före 11.00: Musik samt Kulturskolans drill- och pompomgrupp utanför entrén
11.00: Dörrarna öppnas – invigningstal, uppvisningar, fanfar och bandklippning
12.15–14.00: Allmänhetens åkning
12.15 och 13.00: Rundturer i de nya lokalerna
Under dagen: Minimässa och fika
EVENEMANG:
Invigning av Tjörns ishall
När: Lördag 5 september 2026
Tid: Klockan 11–14
Kostnad: Gratis
Program: Invigning, uppvisningar, musik, allmänhetens åkning, rundtur och minimässa
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/09/03/tjorns-ishall-invigs-efter-ombyggnaden/