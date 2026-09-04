Fängelse för narkotikabrott och penningtvätt

En man i 20-årsåldern döms till en månads fängelse för narkotikabrott, ringa narkotikabrott och penningtvättsbrott. En del av narkotikan hittades i samband med ett polisingripande på Orust.

Händelsen på Orust inträffade i oktober 2024.

Polisen hade kallats till en bil som stod parkerad utan registreringsskyltar. Vid bilen hittades registreringsskyltar som tillhörde en stulen bil och i bagageutrymmet låg en necessär med cannabis.

Efter sökande i området hittade polisen bilens ägare. Vid en kroppsvisitation påträffades 0,77 gram kokain, cannabisharts och två tabletter pregabalin. Vid en efterföljande husrannsakan hittades ytterligare cannabis i bostaden.

20-åringen förnekade stora delar av narkotikabrottet och uppgav bland annat att andra personer haft tillgång till både bilen och hans jacka. Tingsrätten ansåg inte att förklaringarna var trovärdiga och dömer honom för narkotikabrott.

Pengar från bedrägeri hamnade på kontot

Han döms även för penningtvättsbrott. I november 2024 sattes sammanlagt 9 772 kronor från ett bedrägeri in på hans bankkonto. Pengarna fördes därefter vidare, bland annat till en digital plånbokstjänst och ett nätkasino.

Den dömde förnekade att han hade gjort överföringarna, men tingsrätten bedömer att hans uppgifter var svävande och att det är bevisat att han agerat med uppsåt.

Han är tidigare dömd och begick de nya brotten under pågående prövotid. Tingsrätten har samtidigt tagit hänsyn till hans ålder vid brotten och bestämmer straffet till en månads fängelse.