Fem gator i Skärhamn får nya vattenledningar – Så påverkas framkomligheten

Tjörns kommun startar i september ett större VA-arbete i centrala Skärhamn. Dricksvattenledningarna på fem gator ska förnyas och arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet.
Det är Dalgatan, Blåsarliden, Bagarliden, delar av Postvägen och delar av Skolgatan som berörs. Arbetet startar den 15 september och genomförs i flera etapper.
Kommunen uppger att projektet är en del av det långsiktiga arbetet för att öka tillförlitligheten och kvaliteten i dricksvattenförsörjningen på Tjörn.
Den nya vattenledningen kommer att läggas ovanpå den gamla. Vattenförsörjningen till fastigheterna ska normalt kunna fungera under arbetet, men i samband med inkoppling av den nya ledningen behöver vattnet stängas av under kortare perioder. Berörda fastighetsägare kommer då att informeras.
Första etappen startar 15 september
Den första etappen pågår enligt plan från den 15 september till den 2 oktober. Då berörs adresser på Dalgatan och Skolgatan i olika omfattning.
Det gäller Dalgatan 1–11 och 13 samt Skolgatan 5, 7, 10, 12 och 14.
Arbetet kommer att utföras med stora maskiner och kommunen varnar för djupa schakt och begränsad sikt i området. Förbipasserande uppmanas att följa skyltning och anvisningar.
Parkering och framkomlighet
Under projekttiden finns parkering på torget och i Kungsviken utan tidsbegränsning. Renhållning, hemtjänst, räddningstjänst och post är informerade om arbetet.
Arbetstiderna är måndag till torsdag klockan 06.45–16.00 och fredagar klockan 06.45–14.45.
Arbetet beräknas vara klart den 31 december.
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https://nyhetersto.se/2026/09/04/fem-gator-i-skarhamn-far-nya-vattenledningar-sa-paverkas-framkomligheten/