Kvinna misstänks för stöld på Stenungstorg

En kvinna misstänks för ring stöld efter en händelse i en butik på Stenungstorg under fredagseftermiddagen.
Polisen larmades till platsen klockan 16.14. En kvinna i 70-årsåldern misstänks för ringa stöld i en butik på Stenungstorg.
På plats identifierades kvinnan och polisen tog upp de uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande ringa stöld.
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https://nyhetersto.se/2026/09/04/kvinna-misstanks-for-stold-pa-stenungstorg/