Kvinna misstänks för stöld på Stenungstorg

Stenungsund
Foto: NYHETERsto/Arkivbild

En kvinna misstänks för ring stöld efter en händelse i en butik på Stenungstorg under fredagseftermiddagen.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 4 september 2026 20:21
LOKAL ANNONS

Polisen larmades till platsen klockan 16.14. En kvinna i 70-årsåldern misstänks för ringa stöld i en butik på Stenungstorg.

På plats identifierades kvinnan och polisen tog upp de uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande ringa stöld.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Top