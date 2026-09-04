Mopedist körde omkull – Misstänks för rattfylleri

En man misstänks för rattfylleri efter att ha kört omkull med moped på länsväg 160 i Stenungsund.
Olyckan inträffade vid 21-tiden på fredagskvällen i höjd med Stenungsbaden. Mannen, som är i 50-årsåldern ska ha kört in i en refug och sedan omkull.
Flera bilister stannade och hjälpte till innan polisen kom till platsen.
Mannen, som är i 50-årsåldern fick blåsa i polisens sållningsinstrument och resultatet var positivt. Personen togs med för bevisprovtagning och efter det har en anmälan upprättats.
Det fanns inget behov av akutvård av ambulans i samband med olyckan.
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https://nyhetersto.se/2026/09/04/mopedist-misstanks-for-rattfylleri-efter-olycka-pa-lv-160/