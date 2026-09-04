Mopedist körde omkull – Misstänks för rattfylleri

Stenungsund
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En man misstänks för rattfylleri efter att ha kört omkull med moped på länsväg 160 i Stenungsund.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 4 september 2026 22:02 | Uppdaterad: 5 september 2026 08:12
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Olyckan inträffade vid 21-tiden på fredagskvällen i höjd med Stenungsbaden. Mannen, som är i 50-årsåldern ska ha kört in i en refug och sedan omkull.

Flera bilister stannade och hjälpte till innan polisen kom till platsen.

Mannen, som är i 50-årsåldern fick blåsa i polisens sållningsinstrument och resultatet var positivt. Personen togs med för bevisprovtagning och efter det har en anmälan upprättats.

Det fanns inget behov av akutvård av ambulans i samband med olyckan.

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