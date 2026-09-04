Motorsåg och svets stulna ur garage i Ucklum

Ett garage i Ucklum har utsatts för stöld. När fastighetsägaren kom ut på torsdagen upptäcktes att garageporten stod öppen och att flera saker saknades.

Text: Mikael Berglund Dela

Stölden ska ha skett någon gång under natten mellan onsdag och torsdag. Vid en kontroll av garaget upptäcktes att bland annat en motorsåg och en svets hade försvunnit.

Hur någon har tagit sig in i garaget framgår inte av de uppgifter som finns.

En anmälan om stöld är upprättad via PKC, Polisens kontaktcenter.