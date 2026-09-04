Motorsåg och svets stulna ur garage i Ucklum

Ett garage i Ucklum har utsatts för stöld. När fastighetsägaren kom ut på torsdagen upptäcktes att garageporten stod öppen och att flera saker saknades.
Stölden ska ha skett någon gång under natten mellan onsdag och torsdag. Vid en kontroll av garaget upptäcktes att bland annat en motorsåg och en svets hade försvunnit.
Hur någon har tagit sig in i garaget framgår inte av de uppgifter som finns.
En anmälan om stöld är upprättad via PKC, Polisens kontaktcenter.
Tipsa polisen
Har du sett något? Vet du något om händelsen?
Tipsa polisen på 114 14 eller polisen.se. Vid pågående brott, ring alltid 112.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/09/04/motorsag-och-svets-stulna-ur-garage-i-ucklum/