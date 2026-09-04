Nattligt strömavbrott på delar av Orust

Orust
Delar av området som berörs. Karta Ellevio:

Ett strömavbrott har under natten berört delar av Orust. Som mest var 582 av Ellevios kunder utan ström.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 4 september 2026 03:59 | Uppdaterad: 4 september 2026 10:10
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Avbrottet började vid 03.30 och berör bland annat områden kring Varekil, Ödsmål och Örnekärr. Ellevio har personal på plats och felsökning pågår. Bolaget uppger att strömmen kan komma och gå under arbetet.

Vid klockan 07:45 har samtliga abonnenter fått strömmen tillbaka igen.

Orsaken var fel på en elkabel

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