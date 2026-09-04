Oj! Vilken helg – Evenemangstips för STO-området

Invigning av Tjörns ishall, Älskade musikal på Fregatten och Tjörns Sensommar Matfest är tre av helgens höjdpunkter. Dessutom firas Hemslöjdens dag på flera håll, Kulturvandringsveckan avslutas med båtturer från Nösund och på Slussens Pensionat väntar livemusik med Steget.

Text: Mikael Berglund Dela

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Älskade musikal

Kulturhuset Fregatten • Lördag 5 september kl. 17.00

Hanna Boquist, Agnes Duvander och Oscar Sundling Wallin tar publiken med på en resa genom några av de mest älskade musikalerna. Programmet rymmer välkända nummer ur bland annat Kristina från Duvemåla, Les Misérables, Chess, Phantom of the Opera, Mary Poppins, Cabaret och Mamma Mia, varvat med berättelser från musikalens värld.

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Hemslöjdens dag

Kulturhuset Fregatten • Lördag 5 september kl. 11.00–15.00

Slöjdföreningen Jordhammar och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in alla åldrar att prova bland annat sömnad, stickning och virkning. Besökarna får skapa små enkla projekt och kan samtidigt se föreningens utställning i bibliotekets glasmontrar.

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Lördag 5 september

• kl. 11.15 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

• kl. 13.15 – Minioner & Monster

• kl. 15.30 – Vaiana

• kl. 18.00 – The Dog Stars

Söndag 6 september

• kl. 15.15 – Toy Story 5

• kl. 17.30 – The Odyssey

Utställningar

Gun Eld Sandström

Stenungsunds konsthall • Fram till 19 september

Gun Eld Sandström visar färgstarka och känsloladdade målningar där människan, naturen och det inre själslivet står i centrum.

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TJÖRN

Tjörns Sensommar Matfest 2026

Mölnebo • Lördag 5 september kl. 10.00–15.00

Tjörns lokala matproducenter står i centrum när Mölnebo fylls av mat, dryck, kaffe, självplock av grönsaker och blommor och aktiviteter för hela familjen. Festivalen har ett Zero-Waste-koncept och visar samtidigt hur lokala producenter kan samarbeta cirkulärt.

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Invigning av Tjörns ishall

Tjörns ishall, Rönnäng • Lördag 5 september kl. 11.00

Efter till- och ombyggnaden är det dags att inviga Tjörns ishall. Tjörns kommun bjuder tillsammans med Rönnängs IK och Tjörns konståkningsklubb in allmänheten för att titta på de nya lokalerna.

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Kustöverlevnad i Bohuslän

Tjörn • Fredag 4 september–söndag 6 september

En helg med fokus på kunskap och färdigheter för att klara sig i den bohuslänska kustmiljön. Se arrangörens sida för program, tider och praktisk information.

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Trädgård & trevligheter

Silverwijk, Hjälteby • Fredag 4 september kl. 12.00–18.00 och lördag 5 september kl. 11.00–16.00

Silverwijks trädgård öppnas för en sensommarhelg med flera lokala aktörer. Här finns bland annat lokala produkter, fika och napolitansk pizza från Wijkend Pizza.

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Hemslöjdens dag 5 september

Sundsby säteri • Lördag 5 september från kl. 11.00

Orusts Slöjd medverkar med en samlingsutställning av 22 slöjdare i Kuskbostaden och olika prova-på-aktiviteter. Vid regn flyttas aktiviteterna till Bakugnsrummet.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Utställning: Matilda Cederqvist

Biblioteket i Skärhamn • Fram till 13 september

Matilda Cederqvist visar verk i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer under efterkrigstiden.

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Återbruk/Vintage

Tjörn • Fram till 6 september

En utställning med fokus på återbruk, vintage och föremål som får nytt liv.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Samtida skulptur möter det bohuslänska kulturlandskapet i Pilanes utomhusutställning.

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ORUST

Steget på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Lördag 5 september kl. 18.00

Göteborgsduon Steget, med Nils Dahl och Matilda Sjöström, återvänder till Slussens Pensionat. Duon har gjort musik tillsammans i snart 16 år och bjuder på sin karakteristiska blandning av skir och rå realism i den nära konsertmiljön vid vattnet.

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Kulturvandringsveckan 2026

Nösund • Lördag 5 och söndag 6 september kl. 11.00

Kulturvandringsveckan avslutas till havs med två cirka fem timmar långa båtturer med den tremastade skonaren Westkust. På lördagen går färden via Lyresund och Stigfjorden med berättelser om Nösunds historia. På söndagen går turen via Tångesund mot Mollösund och Mollön. Egen matsäck tas med.

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Utställningar

Sofia Bergman

Orust • Fram till 16 september

Sofia Bergman visar verk i en utställning som pågår in i september.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.