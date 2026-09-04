Rickard Olsson spelar in TV-program på Lilla Brattön – Bjuder in till Quiz

TV-profilen Rickard Olsson kommer till Tjörn i slutet av september. På Lilla Brattön och Tjörnbro Arena ska det spelas in TV – och på kvällen bjuder man in till quizkväll med Rickard i arenan där du har chans att synas i rutan.

Text: Mikael Berglund Dela

Inspelningarna görs för AfterWork TV, där Rickard Olsson bland annat leder reseprogrammet Nyfiken på. Programserien tar med tittarna till olika resmål och platser och har tidigare besökt bland annat London, Rom, Madeira, Berlin, Åland och Egypten.

‹ 1 av 3 ›

Den här gången går resan alltså till Bohuslän och Tjörn, med inspelning på Lilla Brattön och Tjörnbro Arena.

Lilla Brattön ligger strax utanför Almön och är sedan länge en plats för semester och skärgårdsliv. På ön finns bland annat stugor, bad, vandringsmöjligheter och Elviras Skärgårdskrog. Bara några minuters promenad från färjeläget på Almön ligger systerverksamheten Tjörnbro Arena.

Bjuder in till quizkväll

I samband med TV-inspelningen öppnar Tjörnbro Arena även upp för publik. Måndagen den 28 september leder Rickard Olsson en quizkväll i Restaurang Move.

Dörrarna öppnar klockan 17 och en timme senare drar quizet igång. Deltagarna tävlar i lag och priser väntar de fem bäst placerade lagen. Kvällen pågår till klockan 21 och biljetterna kostar från 150 kronor.

Quizkvällen är en del av inspelningen för AfterWork TV, vilket innebär att Tjörnbro Arena samtidigt blir inspelningsplats för TV-programmet.

Lång karriär i svensk TV och radio

Rickard Olsson har under många år varit ett välkänt namn i svensk radio och TV. För många TV-tittare är han förknippad med bland annat Vem vet mest?, Melodifestivalen och Bingolotto, men i dag hörs han främst i radio.

Parallellt med radioarbetet är han också en av profilerna på AfterWork TV, där han leder Nyfiken på. Programmet tar med tittarna till olika resmål och platser – och nu är det alltså Tjörns tur.

Numera är han en av profilerna på AfterWork TV, en kanal med inriktning på tittare över 55 år. Där är han programledare för Nyfiken på, där resor och möten på olika platser står i centrum. Kanalen distribueras bland annat via Pluto TV och Rakuten TV och innehåll finns även på Spotify.

Den 28 september blir det alltså Tjörns tur – både framför TV-kamerorna och vid quizbordet.