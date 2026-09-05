Röklukt från spabad – Räddningstjänsten kontrollerade

Stenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Räddningstjänsten larmades på lördagskvällen till Hallerna i Stenungsund efter uppgifter om röklukt i en villa.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 5 september 2026 22:11
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Larmet kom klockan 21.10. På plats kunde röklukten lokaliseras till ett spabad.

När strömmen till badet stängdes av upphörde också lukten. Räddningstjänsten kontrollerade därefter området med värmekamera innan man lämnade platsen.

Spabadet ska inte användas igen innan det har undersökts av elektriker.

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