Röklukt från spabad – Räddningstjänsten kontrollerade

Räddningstjänsten larmades på lördagskvällen till Hallerna i Stenungsund efter uppgifter om röklukt i en villa.
Larmet kom klockan 21.10. På plats kunde röklukten lokaliseras till ett spabad.
När strömmen till badet stängdes av upphörde också lukten. Räddningstjänsten kontrollerade därefter området med värmekamera innan man lämnade platsen.
Spabadet ska inte användas igen innan det har undersökts av elektriker.
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https://nyhetersto.se/2026/09/05/roklukt-fran-spabad-raddningstjansten-kontrollerade/