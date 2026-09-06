Insatsstyrkan på plats när polisen slog till

Polisen genomförde under söndagseftermiddagen en större insats på en adress i Stenungsund. Den regionala insatsstyrkan deltog och enligt vittnen var flera poliser utrustade med förstärkningsvapen och maskering.
– Jag kan bekräfta att vi varit på plats och i samband med ett utredningsarbete har det genomförts en husrannsakan, säger Morten Gunnäng, vakthavande befäl vid polisen region Väst, till NYHETERsto.
Polisen har också bekräftat för NYHETERsto att den regionala insatsstyrkan deltog i insatsen.
Vittnen berättar om ett stort polispådrag under eftermiddagen och att poliser med förstärkningsvapen och mask över ansiktet gick in på adressen.
Vid 18-tiden lämnade de sista polispatrullerna platsen.
Polisen har i nuläget inte lämnat några närmare uppgifter om vad utredningen gäller eller om någon person har frihetsberövats.
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https://nyhetersto.se/2026/09/06/insatsstyrkan-deltog-nar-polisen-slog-till-i-stenungsund/