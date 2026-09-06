Suicidpreventiva dagen uppmärksammas lokalt – Med ljus, dans och föreläsningar

Den 10 september uppmärksammas Suicidpreventiva dagen över hela världen. Även i Stenungsund och på Tjörn sätts fokus på psykisk hälsa och hur självmord kan förebyggas. Under veckan arrangeras digitala föreläsningar och i Stenungsund hålls en ljusmanifestation på Kyrkberget.
Suicidpreventiva dagen infaller den 10 september varje år. Dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention, IASP, tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO.
I Sverige tar en människa sitt liv ungefär var sjätte timme. Tiotusentals människor får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om suicid och visa att självmord går att förebygga.
Ljusmanifestation på Kyrkberget
På torsdag den 10 september mellan klockan 19 och 20 arrangeras en ljusmanifestation i Stenungsunds kapell på Kyrkberget.
Under kvällen blir det tal av Suicide Zero, musik med Per-Ivar och möjlighet att tända ljus. Manifestationen är till för att minnas dem som inte orkade leva vidare, men också för att uppmärksamma dem som blev kvar och alla som fortfarande kämpar.
Bakom arrangemanget står Suicide Zero i samverkan med Stenungsunds kommun, Svenska kyrkan Tjörn och Svenska kyrkan i Stenungsund. Både Svenska kyrkan i Stenungsund och Svenska kyrkan Tjörn uppmärksammar årets manifestation.
Ljusmanifestationen har blivit ett återkommande lokalt inslag. NYHETERsto har tidigare besökt manifestationen när människor samlats på Kyrkberget för att tända ljus och uppmärksamma dagen.
Barn och unga dansar för livet
Suicidpreventiva dagen uppmärksammas även genom lokala initiativ riktade till barn och unga.
På Hallernaskolan F–9 i Stenungsund har man ”Dansa för livet”. Elever, lärare och övrig skolpersonal har övat inför dagen och torsdag samlades skolan för att genomföra samma dans tillsammans.
Dansa för livet startade i Lund 2021 och har därefter spridits till skolor runt om i Sverige. Initiativet har stöd av Tim Bergling Foundation och Generation Pep. Tanken är att hela skolan genom dansen ska arbeta med psykisk hälsa och skapa en känsla av gemenskap och sammanhang.
Föreläsning om att prata med barn
Redan onsdag den 9 september arrangeras den digitala föreläsningen ”Livsviktiga snack – rusta ditt barn för livet”.
Föreläsningen riktar sig till vuxna som har barn mellan 9 och 12 år i sin närhet och handlar om hur man kan prata med barn om känslor och mående och ge dem verktyg för att hantera svårigheter i livet.
Föreläsningen genomförs i samarbete med Suicide Zero och är kostnadsfri. Den pågår mellan klockan 19.00 och 20.30.
Att vara ett stöd när någon mår dåligt
På måndag den 14 september följer ytterligare en digital föreläsning: ”Psykisk livräddning – hur vi hjälper den som mår psykiskt dåligt”.
Här ligger fokus på hur man som medmänniska kan upptäcka att någon inte mår bra och känna sig tryggare i att prata om psykisk ohälsa och suicid.
Föreläsningen är kostnadsfri och pågår mellan klockan 18.00 och 19.30.
Våga prata om det svåra
Suicidpreventiva dagen handlar inte enbart om den 10 september. Ett av målen är att öka kunskapen och minska stigmat kring psykisk ohälsa och suicid – och göra det lättare att fråga och lyssna när någon inte mår bra.
Här finns Nummer för dig som behöver någon att prata med eller behöver hjälp:
Hjälplinjen – Stöd vid psykisk ohälsa
90 390
MIND Självmordslinjen
90 101
Brottsofferjouren
116 006
BRIS Barnens hjälptelefon
116 111
BRIS Vuxentelefon
0771-50 50 50
Jourhavande medmänniska
08-702 16 80
Välja att sluta – För våldsutövare
020 – 555 666
GAPF – Stöd för hedersrelaterat våld & förtryck
0700 – 00 93 78
Anonyma Alkoholister
08 – 720 38 42
Anonyma Narkomaner
0771 – 13 80 00
Kvinnofridslinjen
020-505050
Mansjouren
08 – 30 30 20
Kvinnojouren Stenungsund
0723-748060, 0723-748000
Socialjour
Akuta ärenden som inte kan vänta till ordinarie socialtjänst har öppet.
Stenungsund och Tjörn
031-365 87 00
Orust
0522-69 74 44
Ätstörningslinjen
020 – 20 80 18
Maana
Nätbaserad verksamhet som vänder sig till alla som identifierar sig som tjej i ålder 12–20 år.
www.maana.se
Här finns Nummer för dig som ung och behöver någon att prata med eller behöver hjälp:
BRIS Barnens hjälptelefon
116 111
Minds Livslinje
90 101
Ätstörningslinjen
020 – 20 80 18
Ditt Ecpat
020-112 100
Hjälp och råd om du har blivit utsatt för sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL.
Frisk och Fri
020-20 80 18
Om du har en ätstörning och vill prata eller få råd.
Jourhavande kompis
En stödchatt som drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund. Det är en anonym chatt som bemannas av unga personer.
Nätvandrarchatten
En stödchatt för dig som är mellan 12–25 år.
Rädda Barnens orostelefon
020-100 200
Du kan ringa, chatta eller mejla Rädda Barnen om du är orolig över någon du känner, eller om du själv behöver hjälp.
Samtalsstöd för adopterade
070-981 20 10
För dig som är adopterad och 15 år och äldre.
SHEDO
Föreningen stödjer dig som har ätstörningar eller självskadebeteende.
Unga Lukas
Erbjuder en anonym stödchatt för unga mellan 13 och 25 år som behöver någon som lyssnar.
Maana
Nätbaserad verksamhet som vänder sig till alla som identifierar sig som tjej i ålder 12–20 år.
www.maana.se
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https://nyhetersto.se/2026/09/06/suicidpreventiva-dagen-uppmarksammas-lokalt-med-ljus-dans-och-forelasningar/