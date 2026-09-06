Suicidpreventiva dagen uppmärksammas lokalt – Med ljus, dans och föreläsningar

Den 10 september uppmärksammas Suicidpreventiva dagen över hela världen. Även i Stenungsund och på Tjörn sätts fokus på psykisk hälsa och hur självmord kan förebyggas. Under veckan arrangeras digitala föreläsningar och i Stenungsund hålls en ljusmanifestation på Kyrkberget.

Text: Mikael Berglund Dela

Suicidpreventiva dagen infaller den 10 september varje år. Dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention, IASP, tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO.

I Sverige tar en människa sitt liv ungefär var sjätte timme. Tiotusentals människor får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om suicid och visa att självmord går att förebygga.

Ljusmanifestation på Kyrkberget

På torsdag den 10 september mellan klockan 19 och 20 arrangeras en ljusmanifestation i Stenungsunds kapell på Kyrkberget.

Per-Ivar deltar i ljusmanifestationen på Kyrkberget i Stenungsund. Foto: NYHETERsto

Under kvällen blir det tal av Suicide Zero, musik med Per-Ivar och möjlighet att tända ljus. Manifestationen är till för att minnas dem som inte orkade leva vidare, men också för att uppmärksamma dem som blev kvar och alla som fortfarande kämpar.

Bakom arrangemanget står Suicide Zero i samverkan med Stenungsunds kommun, Svenska kyrkan Tjörn och Svenska kyrkan i Stenungsund. Både Svenska kyrkan i Stenungsund och Svenska kyrkan Tjörn uppmärksammar årets manifestation.

Ljusmanifestationen har blivit ett återkommande lokalt inslag. NYHETERsto har tidigare besökt manifestationen när människor samlats på Kyrkberget för att tända ljus och uppmärksamma dagen.

Barn och unga dansar för livet

Suicidpreventiva dagen uppmärksammas även genom lokala initiativ riktade till barn och unga.

På Hallernaskolan F–9 i Stenungsund har man ”Dansa för livet”. Elever, lärare och övrig skolpersonal har övat inför dagen och torsdag samlades skolan för att genomföra samma dans tillsammans.

Dansa för livet på Hallernaskolan F-9

Dansa för livet startade i Lund 2021 och har därefter spridits till skolor runt om i Sverige. Initiativet har stöd av Tim Bergling Foundation och Generation Pep. Tanken är att hela skolan genom dansen ska arbeta med psykisk hälsa och skapa en känsla av gemenskap och sammanhang.

Föreläsning om att prata med barn

Redan onsdag den 9 september arrangeras den digitala föreläsningen ”Livsviktiga snack – rusta ditt barn för livet”.

Föreläsningen riktar sig till vuxna som har barn mellan 9 och 12 år i sin närhet och handlar om hur man kan prata med barn om känslor och mående och ge dem verktyg för att hantera svårigheter i livet.

Föreläsningen genomförs i samarbete med Suicide Zero och är kostnadsfri. Den pågår mellan klockan 19.00 och 20.30.

Att vara ett stöd när någon mår dåligt

På måndag den 14 september följer ytterligare en digital föreläsning: ”Psykisk livräddning – hur vi hjälper den som mår psykiskt dåligt”.

Här ligger fokus på hur man som medmänniska kan upptäcka att någon inte mår bra och känna sig tryggare i att prata om psykisk ohälsa och suicid.

Föreläsningen är kostnadsfri och pågår mellan klockan 18.00 och 19.30.

Våga prata om det svåra

Suicidpreventiva dagen handlar inte enbart om den 10 september. Ett av målen är att öka kunskapen och minska stigmat kring psykisk ohälsa och suicid – och göra det lättare att fråga och lyssna när någon inte mår bra.