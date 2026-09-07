Larm om sjukdomsfall i simhallen

Räddningstjänst och ambulans har larmats initialt om ett befarat drunkningstillbud vid simhallen på Stenungsund Arena, strax efter återkallades räddningstjänsten och man bedömer att det handlar om ett sjuvårdsärende.

Larmet kom klockan 10.31 på måndagsförmiddagen.

Räddningstjänst och ambulans larmades ut. Strax efter drogs larmet tillbaka igen för räddningstjänsten men ambulans är larmade.

Det ska handla om en person som fått uppstötningar, men det är oklart om det beror på om det är efter ett befarat drunkningstillbud. Ambulans på plats för att se över vårdbehov.

-Det rubriceras som sjukdomsfall och inget vi då kommunicerar, uppger operativ ledare vid Sjukvårdens larmcentral.