Larm om sjukdomsfall i simhallen

Stenungsund

Räddningstjänst och ambulans har larmats initialt om ett befarat drunkningstillbud vid simhallen på Stenungsund Arena, strax efter återkallades räddningstjänsten och man bedömer att det handlar om ett sjuvårdsärende.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 7 september 2026 10:34 | Uppdaterad: 7 september 2026 10:59
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Larmet kom klockan 10.31 på måndagsförmiddagen.

Räddningstjänst och ambulans larmades ut. Strax efter drogs larmet tillbaka igen för räddningstjänsten men ambulans är larmade.

Det ska handla om en person som fått uppstötningar, men det är oklart om det beror på om det är efter ett befarat drunkningstillbud. Ambulans på plats för att se över vårdbehov.

-Det rubriceras som sjukdomsfall och inget vi då kommunicerar, uppger operativ ledare vid Sjukvårdens larmcentral.

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