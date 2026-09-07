Lastbil in i mitträcket på E6

Natten till måndag kom larm om en lastbil som kört in i mitträcket på E6 Stenungsund.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom klockan 03.33. Olyckan har skett mellan Ödsmålsbron och Stenungsundsmotet i södergående.

– Det ska vara en lastbil som har kört in i mitträcket, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Det finns inga uppgifter om personskador men initialt larmades ingen ambulans ut.

Vägen stängdes initialt av när räddningstjänsten kom till platsen, men öppnades strax efter igen. Ett körfält påverkas under räddningsarbetet men vägen kan komma att stängas av igen under bärgningsarbetet.

Vid klockan 06:30 var man klara på plats och lastbilen var bärgad.