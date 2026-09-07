Ungdomar på elsparkcyklar skapar oro – Skolan: ”En TikTok-trend”

Ett större antal barn och ungdomar på elsparkcyklar har vid flera tillfällen samlats och kört tillsammans i Stenungsund. Förra veckan tog sig gruppen in på en skolgård samtidigt som fritidsverksamheten pågick. Händelsen upplevdes som otrygg och polisen kontaktades.

På eftermiddagen i början av september körde ett större antal barn och ungdomar med elsparkcyklar över skolgården på den aktuella skolan i ett bostadsområde i Stenungsund.

Fritidsverksamheten var fortfarande igång och enligt ett internt meddelande som skolan skickat till vårdnadshavare via skolplattformen upplevdes situationen som otrygg av elever, personal och föräldrar som kom för att hämta sina barn.

TikTok-trend

Skolan uppger att man fått kännedom att det är en trend på TikTok där barn och ungdomar samlas för gemensam körning med elsparkcyklar och ”ofredar”, detta filmas och läggs sedan ut.

Vårdnadshavare uppmanas nu att prata med sina barn om körningen och trafikriskerna.

Skolan uppmanar också vårdnadshavare som ser eller får information om att grupperna återkommer till skolan och kör på skolgården, eller på annat sätt skapar en otrygg situation, att kontakta skolan.

Gruppen ute igen på söndagen

Även under söndagseftermiddagen sågs ett större antal ungdomar köra tillsammans med elsparkcyklar i Stenungsund.

-Flera av ungdomarna var maskerade med rånarluvor eller annan ansiktstäckande klädsel och till synes ofredade en kvinna med hund, uppger ett vittne till NYHETERsto.

Polisen har kontaktats med anledning av händelserna.

Obehöriga ska hållas borta under verksamhetstid

Sedan den 1 juli 2025 finns skärpta bestämmelser om säkerheten i skolor. Skolan är inte en allmän plats och huvudmannen ska se till att åtgärder vidtas för att obehöriga inte ska ges tillträde till skolans område under den tid verksamheten pågår. Personal har också rätt att avvisa obehöriga. Syftet är bland annat att minska risken för att barn och elever utsätts för våld eller andra brott.

I det aktuella fallet påminner skolan om att obehöriga inte får vistas på skolområdet under verksamhetstiden klockan 06–18. Ingen får heller köra elsparkcykel över skolgården under denna tid.

Det här gäller för elsparkcyklar

För att en elsparkcykel juridiskt ska räknas som cykel och få köras i allmän trafik får den vara konstruerad för högst 20 kilometer i timmen och ha en kontinuerlig märkeffekt på högst 250 watt. Samma trafikregler som för cyklar gäller.

Det innebär bland annat att elsparkcykeln i första hand ska köras på cykelbana. Det är inte tillåtet att köra på trottoar eller gångbana och man får inte skjutsa någon annan. Barn under 15 år måste använda hjälm. Vid mörkerkörning krävs fram- och baklyse samt reflexer.

Elsparkcyklar som går fortare än 20 kilometer i timmen eller har högre kontinuerlig märkeffekt än 250 watt räknas inte som cyklar och får inte köras i allmän trafik som sådana.

Vårdnadshavare kan riskera brottsmisstanke om de låter ett barn använda ett fordon som juridiskt exempelvis är en moped eller motorcykel utan att barnet har rätt att köra det.