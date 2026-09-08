Halt efter misstänkt läckage i korsning

Räddningstjänsten har larmats till korsningen Röravägen/länsväg 160 i Henån efter uppgifter om halt väglag till följd av ett misstänkt utsläpp.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom klockan 16.29.

– Det var en bilist som ringde in och sa att det var halt på platsen efter ett troligt läckage. Vi åker fram för kontroll och sanering, uppger räddningstjänstens ledningscentral.

Det finns inga uppgifter om att någon trafikolycka har inträffat.

Räkna med begränsad framkomlighet under räddningstjänstens arbete på platsen.

På plats konstaterade man att det var utsläpp av diesel. Räddningstjänsten har lämnat över ärendet till Trafikverket som satt en preliminär prognos att utsläppet kan påverka framkomligheten på platsen till klockan 20:00.