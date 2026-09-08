Ny utsiktsplats och elljusspår invigs på Vandringens dag

Lördag den 12 september firas Vandringens dag runt om i Sverige. I Stenungsund uppmärksammas dagen i Toröds friluftsområde, där den nya leden till utsiktsplatsen invigs samtidigt som elljusspåret nyinvigs.

Text: Mikael Berglund Dela

Vandringens dag initierades av Svenska Turistföreningen, STF, 2019 och infaller den andra lördagen i september. Syftet är att inspirera fler att upptäcka naturen i sitt närområde och uppmärksamma glädjen i att vandra. Runt om i landet arrangeras olika vandringar och aktiviteter, ofta i samarbete mellan föreningar, organisationer och lokala aktörer.

I år infaller Vandringens dag den 12 september. Tanken är att dagen ska passa både den vana vandraren och den som kanske bara vill komma ut på en kortare tur och upptäcka något nytt i närheten.

Invigning i Toröd

I Stenungsund sker firandet i Toröds friluftsområde mellan klockan 10 och 13. Då invigs den nya leden upp till utsiktsplatsen samtidigt som elljusspåret får en nyinvigning.

Vid grillplatsen håller kommunen elden igång och bjuder på korv med bröd under hela arrangemanget. Den som tar sig upp till den nya utsiktsplatsen möts dessutom av bulle och saft.

Två olika sträckor

Elljusspåret är 1,3 kilometer långt och barnvagnsvänligt.

Den nya leden till utsiktsplatsen är cirka 500 meter och går längs en stig i kuperad terräng.

Det gör att området erbjuder både en lättillgänglig tur och en kortare men mer kuperad vandring för den som vill ta sig upp till utsikten.

En nationell dag för friluftsliv

Vandringens dag har sedan starten vuxit till ett återkommande arrangemang på många håll i landet. STF beskriver dagen som en möjlighet att upptäcka sådant som finns nära – skogsstigar, kustmiljöer, grönområden och kulturmiljöer – snarare än att vandringen behöver innebära långa sträckor eller fjäll.

Årets upplaga uppmärksammas genom aktiviteter på många olika platser i Sverige, där lokala arrangörer erbjuder allt från kortare promenader till längre guidade vandringar.

För Stenungsunds del blir dagen samtidigt ett tillfälle att visa upp Toröds friluftsområde och kommunens satsningar på vandring och friluftsliv.