Snart dags för Seniordagen – Fregatten fylls med inspiration och aktiviteter

Fredag den 18 september arrangeras Seniordagen 2026 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Under eftermiddagen samlas ett stort antal utställare från vård, kommun och föreningsliv – och besökarna bjuds även på föreläsningar om hur livsstilen påverkar hjärnan.

Text: Mikael Berglund Dela

Seniordagen pågår mellan klockan 12 och 16 och arrangeras av Stenungsunds kommun. Tanken är att samla information, inspiration och aktiviteter som kan bidra till ett aktivt och självständigt liv som senior. Det är kostnadsfritt att besöka mässan, ingen anmälan krävs och lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Många utställare på plats

Under dagen finns ett stort antal verksamheter och föreningar på Fregatten. Besökarna kan få information om vilket stöd som finns för seniorer, men också hitta nya aktiviteter, intressen och sociala sammanhang.

Bland utställarna finns flera av områdets vårdcentraler, Folktandvården, hemtjänsten, anhörigstöd, demenssjuksköterska, trygghetslarm, minnesmottagning och kommunens budget- och skuldrådgivning.

Även Polisen och kommunens brottsförebyggande samordnare finns på plats. Föreningslivet representeras bland annat av PRO, SPF, Röda Korset, Lions, Demensföreningen STO, DHR, Friskis & Svettis, Stenungsunds hembygdsförening samt flera lokala idrottsföreningar.

Totalt finns ett fyrtiotal olika verksamheter och föreningar presenterade i årets utställarlista.

Föreläser om hjärnhälsa

Ett särskilt inslag under årets Seniordag är föreläsningen Hjärnhälsa med Fredrik Bäck.

Han kommer att prata om hur hjärnans processer påverkas av olika livsstilsfaktorer och ge konkreta tips på vad man själv kan göra för att stärka minne och välmående och främja en god hjärnhälsa i vardagen.

Föreläsningen ges vid två tillfällen, klockan 13.00–14.00 och 14.30–15.30.