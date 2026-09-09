Åttonde upplagan av Hogialoppet väntar i helgen

På lördag den 12 september är det dags för den åttonde upplagan av Hogialoppet i Stenungsund. Loppet är öppet för både löpare, motionärer och familjer. Vid Hogia finns även ett stort eventområde för hela familjen.

Text: Mikael Berglund Dela

Hogialoppet arrangeras vid Hogia i Hakenäs och har två huvudsträckor: cirka 3,1 kilometer och cirka 6,5 kilometer. Det går lika bra att springa, jogga eller promenera. På den längre sträckan går det även bra att delta med hund, barnvagn eller stavar.

Lilla Hogialoppet startar klockan 10.30 och den längre sträckan startar klockan 11.30. För de yngsta finns dessutom ett minilopp på cirka 300 meter inne på eventområdet.

Från Majblomman till BRIS

Förra årets lopp samlade in pengar till Majblomman. Då gick vuxnas deltagaravgifter till Majblomman och Hogia dubblade dessutom insatsen.

Även i år har Hogia valt BRIS som mottagare. Deltagaravgiften är 100 kronor för vuxna och hela beloppet skänks till organisationen. Barn och ungdomar deltar kostnadsfritt.

Aktiviteter för hela familjen

Hogialoppet är mer än själva löpningen. Eventområdet på Hogias parkering håller öppet mellan klockan 09.30 och 13.30 och där finns aktiviteter både för deltagare och publik.

Bland annat blir det prova-på-aktiviteter, friskvårdsutställare, tipspromenad, hoppborg, käpphästtävling och ansiktsmålning. Pattis Dansakademi har dessutom uppvisningar under förmiddagen.

Det finns också mat och fika på plats. Stenungsunds IF säljer hamburgare och korv och Stenungsunds Ridklubb säljer fika. Flera lokala föreningar hjälper även till som funktionärer.

Medaljer och priser

Alla som går i mål i Hogialoppet och Lilla Hogialoppet får medalj. I den längre sträckan får de tre snabbaste i varje klass dessutom pris.

Efter prisutdelningen lottas flera vinster ut bland deltagarna, bland annat träningskort, presentkort, spa och övernattningar från lokala företag och friskvårdsaktörer.

Föranmälan är öppen till klockan 21.00 på fredag den 11 september.

-Därefter finns möjlighet till efteranmälan på plats i mån av nummerlappar.