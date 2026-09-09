Sidokrock vid järnvägsövergång Nösnäs

Räddningstjänst och polis har larmats till en trafikolycka vid järnvägsövergången på Ucklumsvägen vid Nösnäsmotet i Stenungsund.
Larmet kom klockan 13.10.
Enligt de första uppgifterna rör det sig om en sidokrock mellan en personbil och en mopedbil. Personbilen har efter olyckan hamnat i diket. Inga synliga personskador och ingen ambulans är larmad till platsen.
Räkna med begränsad framkomlighet under räddnings- och bärgningsarbetet. Vid klockan 13:30 inväntade man bärgare på platsen.
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https://nyhetersto.se/2026/09/09/just-nu-sidokrock-vid-jarnvagsovergang/