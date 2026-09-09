Sidokrock vid järnvägsövergång Nösnäs

Stenungsund

Räddningstjänst och polis har larmats till en trafikolycka vid järnvägsövergången på Ucklumsvägen vid Nösnäsmotet i Stenungsund.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 9 september 2026 13:16 | Uppdaterad: 9 september 2026 14:04
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Larmet kom klockan 13.10.

Enligt de första uppgifterna rör det sig om en sidokrock mellan en personbil och en mopedbil. Personbilen har efter olyckan hamnat i diket. Inga synliga personskador och ingen ambulans är larmad till platsen.

Räkna med begränsad framkomlighet under räddnings- och bärgningsarbetet. Vid klockan 13:30 inväntade man bärgare på platsen.

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