Man åtalas för två fall av ringa narkotikabrott

En man i 40-årsåldern åtalas vid Uddevalla tingsrätt för två fall av ringa narkotikabrott – innehav och bruk, i Stenungsund.

Enligt stämningsansökan ska händelsen ha skett i södra Stenungsund i juli 2026.

Mannen misstänks dels ha använt kokain, dels ha haft 5,77 gram cannabis eller cannabisharts. Åklagaren menar att båda gärningarna begicks med uppsåt.

Som bevisning åberopas bland annat analysresultat från Rättsmedicinalverket, beslagsprotokoll, fotografier och mannens egna uppgifter. Analysen ska enligt åklagaren visa att mannen använt narkotika samt mängd och sort av den narkotika som togs i beslag.

Åklagarens påföljdsförslag är 70 dagsböter à 250 kronor, totalt 17 500 kronor. Därutöver anges en kostnad på 2 600 kronor för provtagning och analys.

Ärendet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål och målet kan avgöras utan huvudförhandling.