Man misstänks för grov olovlig körning

En man i 65-årsåldern misstänks för grov olovlig körning efter en fordonskontroll i Stenungsund på tisdagskvällen.
Kontrollen gjordes vid 20-tiden på Hällebäcksvägen i Stenungsund. Föraren visade sig ha ett återkallat körkort.
En anmälan om grov olovlig körning har upprättats.
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https://nyhetersto.se/2026/09/09/man-misstanks-for-grov-olovlig-korning-2/