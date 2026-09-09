Man misstänks för grov olovlig körning

Stenungsund
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En man i 65-årsåldern misstänks för grov olovlig körning efter en fordonskontroll i Stenungsund på tisdagskvällen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 9 september 2026 09:25
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Kontrollen gjordes vid 20-tiden på Hällebäcksvägen i Stenungsund. Föraren visade sig ha ett återkallat körkort.

En anmälan om grov olovlig körning har upprättats.

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