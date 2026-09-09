Man misstänks för narkotika- och dopningsbrott

En man misstänks för narkotikabrott och dopningsbrott efter en kontroll i Stenungsund på tisdagskvällen.
Det var vid 20-tiden som polisen kontrollerade mannen och bedömde att han visade tydliga tecken på narkotikapåverkan. Mannen, som är i 20–25-årsåldern medtogs för provtagning.
I samband med ärendet genomfördes även en husrannsakan i en bostad som är kopplad till mannen. Där påträffades en mindre mängd dopningsmedel.
En anmälan om narkotikabrott och dopningsbrott har upprättats.
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https://nyhetersto.se/2026/09/09/man-misstanks-for-narkotika-och-dopningsbrott/