Mikael Gustafsson lämnar Orusts Sparbank efter nästan 40 år

Efter nästan fyra decennier på Orusts Sparbank, varav snart åtta år som vd, har Mikael Gustafsson beslutat att lämna sitt uppdrag. Banken har nu inlett arbetet med att hitta hans efterträdare.

Text: Mikael Berglund Dela

Mikael Gustafsson blir kvar som vd under rekryteringsprocessen för att säkerställa en ordnad övergång när en ny vd tar över.

Han har arbetat på Orusts Sparbank i närmare 40 år och har under de senaste snart åtta åren lett banken som verkställande direktör.

– Att få vara en del av Orusts Sparbanks utveckling under nästan fyra decennier och de senaste åren få leda banken som vd har varit ett stort privilegium och den mest givande perioden i min karriär. Nu känner jag att tiden är rätt att lämna över ansvaret till en ny ledare, säger Mikael Gustafsson.

Banken söker ny vd

Styrelsen har redan inlett rekryteringen av en efterträdare. Något datum för när Mikael Gustafsson lämnar banken anges inte.

– Det är naturligtvis tråkigt att Mikael väljer att lämna rollen som vd, men vi har stor respekt för hans beslut. Under hans ledning har banken haft en positiv utveckling och stärkt sin ställning som en lokal och självständig sparbank, säger Michael Torberntsson, styrelseordförande i Orusts Sparbank.

Han beskriver Gustafssons ledarskap som långsiktigt och ansvarstagande, med ett tydligt kundfokus.

– Styrelsen har inlett rekryteringen av en ny vd. Vår ambition är att hitta en ledare som tillsammans med medarbetarna kan bygga vidare på bankens starka grund och fortsätta utveckla Orusts Sparbank, säger Michael Torberntsson.

Mikael Gustafsson uppger att han kommer att fortsätta arbeta för kontinuitet i verksamheten fram till dess att efterträdaren är på plats.

– Jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra till kontinuitet och en välordnad övergång fram till dess att en ny vd är på plats, säger han.