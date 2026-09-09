Valmyndigheten: Stenungsund inte påverkat av röstfel – Tjörn och Orust utreds fortfarande

Valmyndigheten har nu gått ut med en lista över kommuner där man kunnat slå fast att inga väljare har påverkats av de felregistreringar som upptäckts under förtidsröstningen. Stenungsund finns med på listan – men inte Tjörn eller Orust.

Det betyder inte att fel har konstaterats i Tjörn eller Orust. Valmyndigheten arbetar fortfarande tillsammans med berörda kommuner för att undersöka om några väljare kan ha påverkats av felaktiga registreringar.

Valmyndigheten uppger i ett pressmeddelande att minst 114 kommuner hittills kunnat avföras från utredningen.

– Vi går nu ut med de kommuner som vi vet inte berörs alls av de fel vi upptäckt, så att de som röstat där inte behöver känna oro. Det betyder inte att det finns fel som påverkar väljare i de andra kommunerna, utan vår analys pågår tillsammans med kommunerna för att ta reda på det, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

För Stenungsunds del innebär beskedet att inga väljare i kommunens röstningslokaler har påverkats av de felregistreringar som hittills upptäckts.

För Tjörn och Orust är läget däremot ännu inte klarlagt.

Kommunerna finns inte med på listan över de 114 kommuner där Valmyndigheten redan kunnat utesluta påverkan.

Valmyndigheten uppger att arbetet fortsätter tillsammans med övriga kommuner och att mer information kommer när analysen är klar.

Rättelse: I en tidigare artikel uppgav NYHETERsto felaktigt att även Tjörn och Orust fanns med bland de kommuner där inga väljare påverkats av felregistreringarna. Det korrekta är att endast Stenungsund finns med på Valmyndighetens lista. För Tjörn och Orust pågår fortfarande utredningen.