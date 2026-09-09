TRAFIK: Delar av Strandvägen stängs av i två veckor

StenungsundTrafik

Delar av strandvägen i Stenungsund stängs av för trafik under vecka 38 och 39 på grund av avloppsarbete.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 9 september 2026 15:00 | Uppdaterad: 9 september 2026 16:16
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Avstängningen gäller sträckan mellan Göteborgsvägen och C W Borgs väg. Under arbetet leds trafiken om via cirkulationsplatsen i höjd med stationshuset.

Notera att vänstersväng inte är tillåtet från centrum in mot C W Borgs väg.

Gående kommer fortfarande kunna ta sig förbi arbetsområdet via gångbanan.

Bild över berört område. Karta: Stenungsunds kommun
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