TRAFIK: Delar av Strandvägen stängs av i två veckor

Delar av strandvägen i Stenungsund stängs av för trafik under vecka 38 och 39 på grund av avloppsarbete.
Avstängningen gäller sträckan mellan Göteborgsvägen och C W Borgs väg. Under arbetet leds trafiken om via cirkulationsplatsen i höjd med stationshuset.
Notera att vänstersväng inte är tillåtet från centrum in mot C W Borgs väg.
Gående kommer fortfarande kunna ta sig förbi arbetsområdet via gångbanan.
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https://nyhetersto.se/2026/09/09/trafik-delar-av-strandvagen-stangs-av-i-tva-veckor/