Uppträdde aggressivt vid arenan – Polis tillkallades

Polisen larmades till Stenungsund Arena under tisdagsförmiddagen efter att en man uppträtt aggressivt på platsen.
Det var vid 11-tiden som en väktare tillkallade polis. En patrull åkte till platsen och kontrollerade mannen.
– Det ska inte ha varit riktat mot någon person och det går inte heller att styrka brott, säger Herman Egelström, stationsbefäl vid polisen Södra Fyrbodal.
Mannen lämnade platsen självmant efter att polisen haft ett samtal med honom.
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https://nyhetersto.se/2026/09/09/upptradde-aggressivt-vid-arenan-polis-tillkallades/