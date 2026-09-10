Elev döms efter hot mot skolpersonal i STO-området

En minderårig men straffmyndig elev döms för två fall av hot mot tjänsteman efter att ha hotat två anställda på en kommunal skola i STO-området. Påföljden blir 30 timmars ungdomstjänst.

Enligt domen ska händelserna ha inträffat på en skola i STO-området i maj 2026.

Bakgrunden var en konflikt om skolans ordningsregler. En resurspedagog bad eleven att lämna ifrån sig en mobiltelefon och en vejp. Enligt åtalet hotade eleven då upprepade gånger att slå sönder rutorna på pedagogens bil.

Kort därefter kom en socialpedagog till platsen och försökte lugna situationen. När även han bad eleven att lämna ifrån sig vejpen och påpekade att rökning inte var tillåten på skolområdet uttalade eleven hot om att slå sönder och slå ihjäl honom.

Av domen framgår att eleven kände till skolans regler. Han hade lämnat in en mobiltelefon på morgonen men hade ytterligare en telefon på sig. Han hade också en vejp som han vägrade lämna ifrån sig.

Eleven uppgav att han kunde säga saker han egentligen inte menade när han blev irriterad. Han mindes inte om han hotat att krossa bilrutorna och förnekade att han sagt att han skulle slå sönder eller slå ihjäl socialpedagogen.

Tingsrätten ansåg däremot att skolpersonalens uppgifter var samstämmiga, detaljerade och trovärdiga och bedömde att hoten var styrkta.

Hot mot tjänsteman

En fråga i målet var om skolpersonalens agerande omfattades av bestämmelserna om myndighetsutövning.

Tingsrätten konstaterar att de båda anställda hade ansvar och befogenheter att upprätthålla ordning, trygghet och studiero på den kommunala skolan. När de bad eleven att följa skolans regler om mobiltelefon och vejp agerade de enligt domstolen inom ramen för myndighetsutövning.

Hoten bedömdes därför som hot mot tjänsteman.

Eleven döms för två fall av hot mot tjänsteman. Brotten hade enligt tingsrätten ett straffvärde som för en vuxen motsvarat ett kortare fängelsestraff. Med hänsyn till elevens ålder bestämdes påföljden till 30 timmars ungdomstjänst.