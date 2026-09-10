Första rättegångsdagen efter sjöolyckan – Pappans ord

Misje Verde är ett norskt miljöanpassat General Cargo Ship (byggt 2023) med hybriddrift, en längd på 89,95 meter. Fartyget ägs av Misje Rederi. Foto: NYHETERsto

På torsdagen inleddes rättegången efter den svåra fartygsolyckan på Hakefjorden utanför Tjörn där en mamma och hennes dotter omkom. Under den första rättegångsdagen berättade den överlevande pappan om ögonblicket då det nära 90 meter långa lastfartyget Misje Verde kom upp bakom familjens fritidsbåt.

Text: Mikael Berglund Dela

Befälhavaren på Misje Verde och Sjöfartsverkets lots står åtalade för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott.

Visade olycksförloppet

En stor del av den första rättegångsdagen ägnades åt den tekniska utredningen.

Åklagare James von Reis visade bland annat material från Misje Verdes VDR, fartygets så kallade svarta låda, och animationer över hur fartygen rörde sig före kollisionen.

Materialet visar enligt åklagaren hur Misje Verde, som färdades betydligt snabbare, närmade sig de två fritidsbåtar som färdades framför fartyget.

– Det är väldigt tydligt upphinnande, sa James von Reis under förhandlingen.

Åklagaren framhöll också att fritidsbåtarna kunde ses på Misje Verdes radar under en längre tid före olyckan.

Kort efter kollisionen passerade Misje Verde även den andra fritidsbåten på nära håll.

Pappan berättade om sekunderna före kollisionen

Under eftermiddagen hördes pappan som befann sig i fritidsbåten tillsammans med sin familj.

Han berättade att vädret varit mulet med regn till och från och att familjen därför hade fällt upp kapellet på båten. Sikten bakåt var därmed begränsad.

Strax före kollisionen hörde han ett motorljud och tittade bakåt.

– Den är bara någon meter bakom oss. Jag girar allt jag kan styrbord, men känner att jag sugs in under bulben, berättade pappan i rätten.

Därefter hamnade familjen i vattnet.

När pappan kom upp till ytan fick han syn på två flytvästar längre bort. Sonen fanns i den ena medan den andra var tom.

Pappan och sonen kunde senare räddas efter att personer på ön Katten uppmärksammat ropen och signalerna från visselpipan på en flytväst. Mamman och dottern omkom.

Försvaret pekar på ansvarsfördelningen

Ansvarsfrågan mellan befälhavaren och lotsen är central i målet.

Befälhavarens försvar har bland annat pekat på att lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och anser att lotsen borde ha hållit utkik.

Inför rättegången lämnade befälhavarens försvar också in seglingsföreskrifterna för Tjörn Runt som ny bevisning. Där anges lederna runt Tjörn som trånga farleder.

Försvaret vill att reglerna ska få betydelse för bedömningen av vilka skyldigheter fritidsbåten respektive Misje Verde hade.

Åklagaren har en annan uppfattning och anser att olycksplatsen inte ska betraktas som en trång farled i den mening som försvaret gör gällande.

Åklagarens huvudlinje är att Misje Verde var ett upphinnande fartyg och därför hade skyldighet att hålla undan från fritidsbåten.

Regnskur passerade före olyckan

Under dagen uppmärksammades även väderförhållandena. Radarmaterial visar att en regnskur passerade Hakefjorden minuter före olyckan.

Pappan berättade att kapellet hade fällts upp på fritidsbåten på grund av regnet. Han uppgav samtidigt att förhållandena på sjön inte upplevdes som särskilt besvärliga.

Åklagaren tog också upp sikten från Misje Verdes brygga. En grävmaskin ombord skymde delar av sikten framåt och Haverikommissionen har tidigare uppmärksammat begränsningarna.

Förhören fortsätter på fredagen

Planen var att även befälhavaren och lotsen skulle höras under torsdagen, men förhöret med pappan tog längre tid än beräknat.

När den första rättegångsdagen avslutades meddelade tingsrätten att förhören med de båda åtalade i stället hålls under fredagen.

Båda männen förnekar brott.

Olyckan inträffade på Hakefjorden utanför Tjörn den 28 juli. Misje Verde var på väg från Uddevalla mot Norge när fartyget kolliderade med familjens fritidsbåt. Pappan och sonen överlevde medan mamman och dottern omkom.