Grävmaskinistens fynd – Marijuanaplanta vid skolparkering

En grävmaskinist gjorde ett annorlunda fynd under torsdagseftermiddagen på Tjörn. I samband med ett arbete upptäckte han vad som visade sig vara en marijuanaplanta vid en parkering i anslutning till en skola.

Text: Mikael Berglund Dela

Fyndet gjordes vid 15.24-tiden.

Grävmaskinisten fattade misstanke om vad det kunde vara och fick fråga hur växten skulle lukta. Efter att de luktat på växten kontaktades polisen.

Och någon verkar ha haft gröna fingrar. Det handlade knappast om någon liten planta, utan snarare om en rejäl buske.

– Det framgår dock inte hur stor en buske faktiskt är, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson, till NYHETERsto.

En bild från fyndet ger däremot en viss uppfattning om storleken. Skopan på grävmaskinen uppges vara omkring 1,6 meter bred och plantan fyller en stor del av den.

Plantan i beslag

– Den kommer att förverkas, säger Emelie Lundqvist.

En anmälan om framställande av narkotika har upprättats.

-Om någon saknar sin planta och vill göra anspråk på den innan den går upp i rök, är man välkommen att kontakta polisen.