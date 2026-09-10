Här dansar Hallernaskolan för livet – Tillsammans med elever över hela Sverige

På torsdag samlas elever och personal på Hallernaskolan F–9 för att delta i Dansa För Livet. Prick klockan 10 genomförs den gemensamma dansen som en del av skolans arbete med psykisk hälsa och Suicidpreventiva dagen.

Text: Mikael Berglund Dela

Omkring 700 elever på Hallernaskolan F-9 samlades för Dansa För Livet – tillsammans med elever runt om landet.

Syftet med initiativet är att lyfta psykisk hälsa och skapa gemenskap och känsla av sammanhang bland eleverna. Inför dagen har skolans idrottslärare arbetat med dansen tillsammans med eleverna.

Ett projekt som vuxit

Dansa För Livet startade i Lund 2021 och har sedan dess spridit sig till skolor runt om i Sverige.

Bakgrunden var ett önskemål från elever om att arbeta mer med psykisk hälsa i skolan. Dansen blev ett sätt att samla hela skolan kring frågan och göra eleverna delaktiga.

I dag deltar skolor på många håll i landet i initiativet, som också har stöd av Tim Bergling Foundation.

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Flera lokala initiativ under dagen

Dansa För Livet är ett av flera sätt som Suicidpreventiva dagen uppmärksammas lokalt den 10 september.

På torsdagskvällen arrangeras en ljusmanifestation vid Stenungsunds kapell på Kyrkberget. Mellan klockan 19 och 20 blir det tal, musik och möjlighet att tända ljus.

Under veckan arrangeras även digitala föreläsningar med fokus på psykisk hälsa och suicidprevention. På onsdagskvällen hölls ”Livsviktiga snack – rusta ditt barn för livet” och på måndag den 14 september arrangeras en digital föreläsning, ”Psykisk livräddning – hur vi hjälper den som mår psykiskt dåligt”.

Suicidpreventiva dagen uppmärksammas varje år den 10 september för att öka kunskapen om suicidprevention och minska stigmat kring psykisk ohälsa.