Man döms efter bråk vid Svanesundsfestivalen

En man döms för två fall av misshandel efter ett bråk i samband med Svanesundsfestivalen 2025.

Enligt domen ska händelsen ha inträffat vid Svanesundsfestivalen på Orust i juli 2025.

Bråket uppstod i samband med att flera personer var på väg att lämna festivalområdet. Enligt uppgifter i domen hade mannen blivit irriterad efter en händelse inne på festivalen och därefter uppträtt aggressivt mot en annan person.

När situationen eskalerade ingrep flera personer. I tumultet slog mannen en kvinna på överkroppen och tog tag i hennes kläder. Han bet även en man i handen. Den bitne mannen fick uppsöka sjukhus och uppgav att skadan gjorde sig påmind under flera veckor.

Förnekar brott

Mannen, som är i 25–30-årsåldern, förnekade brott. Han uppgav bland annat att han inte hade slagit kvinnan med uppsåt och att han, om han bitit mannen, gjorde det eftersom han uppfattade att han själv blev angripen och försökte freda sig.

Tingsrätten gjorde en annan bedömning och ansåg att målsägandenas uppgifter var samstämmiga och detaljerade. Uppgifterna fick enligt rätten stöd av vittnen, fotografier och rättsintyg. Domstolen ansåg också att mannens invändning om nödvärn var obefogad.

Samhällstjänst istället för fängelse

Mannen döms för två fall av misshandel. Straffvärdet motsvarar enligt tingsrätten två månaders fängelse, men rätten valde i stället villkorlig dom i kombination med 75 timmars samhällstjänst.

Han ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden och återbetala drygt 30 000 kronor av kostnaden för sin offentliga försvarare till staten.