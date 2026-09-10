Nytt boende och daglig verksamhet invigdes i Jörlanda

På torsdagen invigdes Stenungsunds kommuns nya BmSS-boende i Jörlanda. Jan Rudén (S), ordförande i välfärdsutskottet, fick äran att klippa bandet till det nya boendet som rymmer åtta lägenheter och lokaler för daglig verksamhet.

Text: Mikael Berglund Dela

Invigningen hölls på Kyrkebyvägen i Jörlanda och samlade representanter från Stenungsunds kommun, entreprenören Processbygg och andra som varit delaktiga i projektet.

Jan Rudén (S), ordförande i välfärdsutskottet, klippte bandet och förklarade det nya boendet invigt. Många hade samlats när det nya BmSS-boendet och den dagliga verksamheten invigdes på torsdagen. Jan Rudén (S), ordförande i välfärdsutskottet, talade i samband med torsdagens invigning. Representanter från kommunen, verksamheten och andra som arbetat med projektet deltog vid invigningen. Tilltugg för de inbjudna gästerna. …och något gott att skåla i. ‹ 1 av 6 ›

Det nya boendet beskrivs som ett modernt, tryggt och trivsamt boende i en lugn och naturnära miljö. Förutom de åtta lägenheterna finns lokaler för daglig verksamhet och närhet till både service och kollektivtrafik.

Gemenskap och aktiviteter

Stor vikt har lagts vid utemiljön kring det nya boendet. Här ska de boende kunna mötas och umgås, ta promenader i naturen och tillsammans delta i bland annat trädgårdsodling.

Utemiljön har utformats för både gemenskap och avkoppling. Den nya byggnaden ligger centralt i Jörlanda med närhet till både service och kollektivtrafik. Det nya BmSS-boendet i Jörlanda rymmer åtta lägenheter samt lokaler för daglig verksamhet. ‹ 1 av 3 ›

Trygghet, delaktighet och livskvalitet står enligt verksamheten i fokus. Målet är att skapa en miljö där varje individ får möjlighet att utvecklas, känna gemenskap och leva ett gott liv.

– Det här är en viktig satsning för kommunen. Vi skapar ett modernt och tryggt boende där de som bor här kan få stöd i vardagen, säger Katarina Carlsson, enhetschef inom funktionshinder i Stenungsunds kommun.

Åtta nya lägenheter

Planerna på ett nytt boende i Jörlanda har funnits under flera år. Förstudien för projektet genomfördes under hösten 2023 och efter projektering och upphandling startade byggnationen i januari 2025.

En av de åtta lägenheterna på det nya BmSS-boendet i Jörlanda. Varje lägenhet har egen uteplats och stora fönster som ger mycket dagsljus. Lägenheterna har eget kök och är utformade för ett självständigt boende med stöd efter individuella behov. Sovrummet i en av de nya lägenheterna. Badrummen är rymliga och tillgänglighetsanpassade. Gemensamma utrymmen. Lokalerna för daglig verksamhet finns i samma byggnad som de åtta lägenheterna. Från andra våningen finns balkong och utsikt över delar av Jörlanda. ‹ 1 av 8 ›

Processbygg har varit totalentreprenör för projektet.