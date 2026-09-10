Nytt boende och daglig verksamhet invigdes i Jörlanda

På torsdagen invigdes Stenungsunds kommuns nya BmSS-boende i Jörlanda. Jan Rudén (S), ordförande i välfärdsutskottet, fick äran att klippa bandet till det nya boendet som rymmer åtta lägenheter och lokaler för daglig verksamhet.
Invigningen hölls på Kyrkebyvägen i Jörlanda och samlade representanter från Stenungsunds kommun, entreprenören Processbygg och andra som varit delaktiga i projektet.
Det nya boendet beskrivs som ett modernt, tryggt och trivsamt boende i en lugn och naturnära miljö. Förutom de åtta lägenheterna finns lokaler för daglig verksamhet och närhet till både service och kollektivtrafik.
Gemenskap och aktiviteter
Stor vikt har lagts vid utemiljön kring det nya boendet. Här ska de boende kunna mötas och umgås, ta promenader i naturen och tillsammans delta i bland annat trädgårdsodling.
Trygghet, delaktighet och livskvalitet står enligt verksamheten i fokus. Målet är att skapa en miljö där varje individ får möjlighet att utvecklas, känna gemenskap och leva ett gott liv.
– Det här är en viktig satsning för kommunen. Vi skapar ett modernt och tryggt boende där de som bor här kan få stöd i vardagen, säger Katarina Carlsson, enhetschef inom funktionshinder i Stenungsunds kommun.
Åtta nya lägenheter
Planerna på ett nytt boende i Jörlanda har funnits under flera år. Förstudien för projektet genomfördes under hösten 2023 och efter projektering och upphandling startade byggnationen i januari 2025.
Processbygg har varit totalentreprenör för projektet.
FAKTA:
BmSS står för bostad med särskild service och är ett boende för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd och service i vardagen. Den som bor där har en egen bostad och får individuellt anpassat stöd av personal. Bostad med särskild service kan beviljas enligt LSS eller socialtjänstlagen.
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https://nyhetersto.se/2026/09/10/nytt-boende-och-daglig-verksamhet-invigdes-i-jorlanda/