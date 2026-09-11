Andra rättegångsdagen efter sjöolyckan – Kapten släpps i väntan på dom

Två personer omkom i samband med olyckan utanför Tjörn. Foto: NYHETERsto

Åklagaren vill att både kaptenen och lotsen på Misje Verde döms till ett par månaders fängelse efter fartygsolyckan utanför Tjörn. Försvaret kräver att båda frias. Efter att rättegången avslutats på fredagseftermiddagen beslutade tingsrätten att häva häktningen av kaptenen.

Text: Mikael Berglund Dela

På fredagen fortsatte rättegången efter den svåra olyckan på Hakefjorden, där en mamma och hennes dotter omkom när Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt. Pappan och sonen överlevde.

Kaptenen och Sjöfartsverkets lots står åtalade för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott.

Åklagaren vill se fängelse

Under fredagens slutanförande beskrev sjöåklagare James von Reis agerandet som ett allvarligt slarv och yrkade på fängelse för båda de åtalade.

– För det här allvarliga slarvet är det inte orimligt att döma ut ett fängelsestraff på ett par månader. Det bör dömas ut lika för kaptenen och lotsen, säger åklagaren.

James von Reis tryckte särskilt på lotsens ansvar och sade att han hoppas att målet kan innebära ett ”paradigmskifte för svensk lotsning”.

– Det vore önskvärt, säger åklagaren.

Kaptenen: Lotsen hade tagit över

Under fredagen fick kaptenen ge sin bild av händelserna på bryggan före kollisionen.

Hans uppfattning är att lotsen hade tagit över navigeringen och framförandet av Misje Verde. Samtidigt har kaptenens yttersta ansvar ombord varit en central fråga under rättegången.

Kaptenen har också uppgett att han inte märkte själva kollisionen med fritidsbåten.

En stor del av målet handlar om vem som hade ansvar för utkiken och vem som borde ha upptäckt fritidsbåten. Åklagaren anser att både kaptenen och lotsen brustit i sina skyldigheter.

Försvaret kräver att båda frias

Kaptenens försvarare argumenterade under sin slutplädering för att navigeringen hade övertagits av lotsen och att kaptenen därför kunde ägna sig åt andra uppgifter.

Försvaret menar också att det i efterhand är betydligt lättare att upptäcka fritidsbåten på radarbilderna när man vet var man ska leta.

Kaptenen ska enligt försvaret frikännas. Om tingsrätten ändå dömer honom anser försvararen att påföljden ska stanna vid villkorlig dom och böter.

Även lotsens försvar kräver en friande dom. Advokaten menar att lotsen inte är en del av besättningen och att uppgiften som utkik därför inte kan delegeras till en lots.

Om lotsen ändå döms anser försvaret att villkorlig dom och dagsböter är en tillräcklig påföljd.

Försvaret har också pekat på fritidsbåtens agerande och sikten från Misje Verde. En grävmaskin på fartyget skymde delar av sikten framåt.

Kaptenen släppt ur häktet

Rättegången avslutades på fredagseftermiddagen och tingsrätten gick därefter till överläggning.

Vid 16.37 meddelade rätten att häktningen av kaptenen hävs. Han har suttit häktad i drygt en månad efter olyckan och kunde lämna tingsrätten som en fri man.

Att häktningen hävs innebär inte något besked om hur tingsrätten kommer att bedöma åtalet.

Domen i målet meddelas den 30 september.