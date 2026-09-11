Döms till fängelse efter grovt rattfylleri

En man i 70-årsåldern döms till en månads fängelse för grovt rattfylleri efter att ha kört bil med en alkoholhalt motsvarande omkring 1,66 promille.

Enligt domen ska händelsen ha skett på östra Tjörn i augusti 2026.

Mannen körde personbil och hade efter färden 0,83 milligram alkohol per liter i utandningsluften. Det motsvarar omkring 1,66 promille alkohol i blodet.

Gränsen för grovt rattfylleri går vid 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, motsvarande cirka 1,0 promille i blodet.

Mannen erkände gärningen och tingsrätten konstaterar att erkännandet får stöd av den övriga utredningen.

Samhällstjänst räckte inte

Frivården bedömde att mannen saknade behov av övervakning och var lämplig för samhällstjänst. Mannen hade också samtyckt till samhällstjänst.

Tingsrätten gör dock bedömningen att straffvärdet motsvarar en månads fängelse och att brottets art talar för fängelse.

En villkorlig dom i kombination med samhällstjänst anses inte vara en tillräckligt ingripande påföljd.

Mannen döms därför till en månads fängelse. Han ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.