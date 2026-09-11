Oj! Vilken hösthelg – Evenemangstips för STO

Hogialoppet i Stenungsund, Kulturarvsdagen på Tjörn och internationell UEFA-fotboll i Henån hör till helgens stora dragplåster. Dessutom väntar schlagerkör, dahliautställning, terränglopp tvärs över Orust, salsa i Ellös Parken och sensommarens sista utställningar.

Text: Mikael Berglund Dela

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Hogialoppet 2026

Hogia HQ, Hakenäs • Lördag 12 september kl. 09.00–15.00

För åttonde gången arrangeras Hogialoppet i Stenungsund, ett motionslopp med fokus på rörelseglädje och gemenskap. Deltagarna kan springa, jogga eller promenera cirka 3,1 eller 6,5 kilometer. På eventområdet väntar även prova-på-aktiviteter, friskvårdsutställare, mat och fika samt ett minilopp och flera aktiviteter för barn.

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Vandringens dag och invigning i Toröd

Toröds friluftsområde • Lördag 12 september kl. 10.00–13.00

På Vandringens dag invigs den nya leden upp till utsiktsplatsen i Toröds friluftsområde samtidigt som elljusspåret nyinvigs. Elljusspåret är 1,3 kilometer långt och barnvagnsvänligt, medan den nya leden till utsiktsplatsen är cirka 500 meter och går i mer kuperad terräng. Kommunen håller grillen igång och bjuder på korv med bröd, och vid utsiktsplatsen väntar bulle och saft.

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Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 11 september

• kl. 18.30 – Oasis: Don’t Look Back In Anger

Lördag 12 september

• kl. 11.30 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

• kl. 13.30 – Minioner & Monster

• kl. 15.45 – Toy Story 5

• kl. 18.00 – Practical Magic: Family Legacy

Söndag 13 september

• kl. 14.30 – Spider-Man: Brand New Day

• kl. 17.30 – The Odyssey

Utställningar

Gun Eld Sandström

Stenungsunds konsthall • Fram till 19 september

Gun Eld Sandström visar färgstarka och känsloladdade målningar där människan, naturen och det inre själslivet står i centrum.

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TJÖRN

Schlagerkörkonsert

Stenkyrka kyrka • Lördag 12 september kl. 18.00

Det blir en glittrande kväll fylld av schlagerhits, körsång och musikglädje i Stenkyrka kyrka. Coverbandet HITSTORM kompar kören och höjer schlagerstämningen ytterligare. Fri entré och ingen bokning krävs.

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Kulturarvsdagen 2026

Tjörn • Lördag 12 och söndag 13 september

Under årets tema ”Kulturarv – värt att värna” uppmärksammas platser, berättelser, traditioner och miljöer som format Tjörn. På lördagen blir det fika som kulturarv i Villa Solfrids trädgård och historisk guidning om Margareta Huitfeldt på Sundsby säteri. På söndagen väntar jubileumskalas på Säbygården med tårta, foto- och dräktutställning och föreläsning om dräkter.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Dahliautställning i Kuskbostaden

Sundsby säteri • Torsdag 10–söndag 13 september kl. 11.00–16.00

Tjörns Trädgårdsförening visar omkring 100 olika namnsorter av dahlior i Kuskbostaden. Besökarna kan se både enskilda sorter och buketter och prata dahlior med föreningens medlemmar.

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Utställning: Matilda Cederqvist

Biblioteket i Skärhamn • Fram till 13 september

Matilda Cederqvist visar verk i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.

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Utställning och försäljning på Sundsby säteri

Fårhuset, Sundsby säteri • Fram till 27 september

Medlemmar ur Orusts Slöjd visar och säljer slöjd och hantverk i Fårhuset på Sundsby säteri.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Årets utställning Sculptural Landscape visar verk av Tony Cragg tillsammans med skulpturer av flera andra konstnärer i Pilanes bohuslänska kulturlandskap.

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ORUST

Orust Tvärs Terränglopp och Vandring

Morlanda–Svanesund • Lördag 12 september

Orust Tvärs tar deltagarna tvärs över ön genom varierad och kuperad terräng. Terrängloppet är 27 kilometer och går från Morlanda till Svanesund, medan vandrare kan välja mellan 27 och 16 kilometer. Målgång sker vid Svanhallen i Svanesund.

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UEFA Regions’ Cup

Ivars Färg Arena, Henån • Söndag 13 september kl. 13.00

Internationell UEFA-fotboll kommer till Henån när Region Göteborg möter Cheshire Football League från England i den avslutande gruppmatchen. Matchen är en del av UEFA Regions’ Cup, Europas officiella mästerskap för amatörfotboll, där fyra regionlag gör upp om en plats i slutturneringen 2027.

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Salsa i Ellös Parken

Ellös Parken • Söndag 13 september

Ellös Parken bjuder in till salsa och dansglädje. Se arrangörens sida för aktuella tider och mer information.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Sofia Bergman

Orust • Fram till 16 september

Sofia Bergman visar verk i en utställning som pågår in i september.

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Solnedgångs- och mareldspaddling

Orust • Lördagar fram till 26 september kl. 16.00–22.00

En cirka sex timmar lång guidad kajaktur där deltagarna paddlar i skymningen, stannar för kvällsfika och när mörkret faller spanar efter mareld. Turen innehåller också introduktion i kajakpaddling och säkerhet vid mörkerpaddling.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.