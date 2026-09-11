TJÖRNBRON: Körfält stängs av under två dagar – Begränsad framkomlighet

Trafikanter som ska till eller från Tjörn får räkna med längre restider den 15 och 16 september. Då ska ett ledningsarbete utföras på Tjörnbron.

Text: Mikael Berglund Dela

Under arbetet, som utförs under tisdag och onsdag nästa vecka, kommer endast ett körfält att vara öppet i varje riktning över bron. Trafiken kan därför påverkas och köer kan uppstå.

Trafikanter får därför räkna med längre restider till och från Tjörn under de två dagarna.

-Arbetet kommer enbart att ske dagtid mellan klockan 08:00-15:00, skriver Trafikverket i ett mail till NYHETERsto