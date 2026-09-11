TJÖRNBRON: Körfält stängs av under två dagar – Begränsad framkomlighet

Trafikanter som ska till eller från Tjörn får räkna med längre restider den 15 och 16 september. Då ska ett ledningsarbete utföras på Tjörnbron.
Under arbetet, som utförs under tisdag och onsdag nästa vecka, kommer endast ett körfält att vara öppet i varje riktning över bron. Trafiken kan därför påverkas och köer kan uppstå.
Trafikanter får därför räkna med längre restider till och från Tjörn under de två dagarna.
-Arbetet kommer enbart att ske dagtid mellan klockan 08:00-15:00, skriver Trafikverket i ett mail till NYHETERsto
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https://nyhetersto.se/2026/09/11/tjornbron-korfalt-stangs-av-under-tva-dagar-begransad-framkomlighet/