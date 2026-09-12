Döms för penningtvätt – Tog emot bedrägeripengar

En man i 20-årsåldern döms för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för pengar som kom från ett bedrägeri. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter.

Enligt domen ska händelsen ha skett i Stenungsund i december 2024.

Totalt 4 300 kronor sattes in på mannens bankkonto. Pengarna kom från ett bedrägeri mot en annan person och mannen förde därefter pengarna vidare genom en internetöverföring och ett uttag.

Enligt åtalet syftade agerandet till att dölja att pengarna kom från brott eller till att göra det möjligt för mannen själv eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna.

Erkände brottet

Mannen erkände gärningen och medgav även skadeståndskravet. Tingsrätten konstaterar att erkännandet får stöd av den övriga utredningen och bedömer åtalet som styrkt.

Brottet har enligt tingsrätten ett straffvärde som motsvarar ett kortare fängelsestraff. Det finns dock inga uppgifter om att mannen är tidigare straffad och domstolen bedömer att det saknas skäl att tro att han kommer att begå nya brott.

Påföljden bestäms därför till villkorlig dom och 30 dagsböter på 50 kronor, totalt 1 500 kronor.

Mannen ska också betala 4 300 kronor i skadestånd till den drabbades dödsbo samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.